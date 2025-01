Liberoquotidiano.it - Milano, la denuncia di una 22enne: "Violentata durante notte di Capodanno"

, 2 gen. (Adnkronos) - Una ragazza di 22 anni ha riferito di essere stataladinei bagni del Magnolia, uno dei circoli Arci più noti del Milanese, vicino all'Idroscalo di Segrate. A quanto si apprende,la serata 'We love 2000' organizzata nella struttura per festeggiare il nuovo anno, la giovane avrebbe conosciuto un ragazzo, verosimilmente di origine nordafricana, con il quale si è appartata nei bagni del locale. Lì, stando a quanto raccontato dalla, ci sarebbe stato un rapporto sessuale non consenziente. Una volta dato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e la giovane è stata trasportata alla clinica Mangiagalli, dove sono stati effettuati i controlli del caso.