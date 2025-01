Pianetamilan.it - Milan, consigli per gli acquisti: Anguissa difficile. E Conte può …

Leggi su Pianetamilan.it

Dopo qualche voce in passato, recentemente non è mai stato accostato al, ma Franck Zambo-potrebbe essere annoverato tra i probabilidel club rossonero nel prossimo calciomercato? Il mediano camerunense, infatti, qualche estate fa aveva riscontrato l'interesse della società di via Aldo Rossi. Poi, però, è arrivato il Napoli su di lui e il resto è storia. Uno scudetto da protagonista, diverse stagioni ad alto livello e il possibile rinnovo. Da qualche settimana si parla infatti del prolungamento vicino, anche se a conti fatti l'annuncio ancora non è arrivato. E per il Diavolo potrebbe essere una suggestione? Proprio la questione rinnovo con il Napoli rende il suo eventuale trasferimento praticamente impossibile. Anche perché nel calderone ci si deve mettere il fatto che Antoniolo consideri una delle colonne portanti del suo gioco e della sua rosa.