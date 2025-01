Oasport.it - LIVE Musetti-Diallo 6-4, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: il toscano conquista il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Quarto ACE di.0-15 Si riparte con una profonda risposta di dritto del.SECONDO SET6-4SET! Altra gran prima del, che passa a condurre per un set a zero.40-0 TRE SET POINT. ACE!30-0 Non passa la risposta di rovescio del canadese.15-0 Servizio vincente dell’azzurro.4-5 Game. Stavolta è perfetta la stop volley di rovescio del nordamericano, ma dopo il cambio di camposervirà per il set.AD-40 ACE del canadese.40-40 Prima esterna vincente di.40-AD SET POINT. Prima il passante di rovescio, poi quello di dritto, Alè Lorenzo!40-40 Lorenzo comanda lo scambio muovendo l’avversario a suon di dritti. Parità.40-30 Super risposta di dritto del carrarino.40-15 Non passa il rovescio in back del