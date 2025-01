Oasport.it - LIVE Musetti-Diallo 6-4 1-2, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: il canadese cancella una palla break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Ottima accelerazione con il rovescio lungolinea di.30-15 Spettacolare dritto in corsa incrociato vincente del toscano.30-0 Servizio e smash a segno per il tennista di Montreal.15-0 Prima vincente del.2-2 Game. Dritto incrociato stretto e smash comodo per l’azzurro.40-30 Doppio fallo del carrarino.40-15 Prima esterna solida dell’azzurro.30-15 Non passa il dritto inside out di Lorenzo.30-0 Ci prova anche, ma il suo drop si spene in rete.15-0 Splendida smorzata di rovescio con il taglio esterno del toscano.2-1 Game. A metà rete il passante di rovescio di.40-0 Con calma il nordamericano chiude lo smash a rimbalzo.30-0 Altra gran prima del.15-0 Servizio vincente.1-1 Game