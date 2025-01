Quotidiano.net - Le sfide dei partiti nel 2025. FdI al bivio tra crescita e leadership

Roma, 2 gennaio– Chi non resiste al fascino delle serie televisive sa che i primi minuti di una nuova stagione sono dedicati all’immancabile ‘riassunto delle puntate precedenti’, essenziale per riprendere il filo delle trame principali e intuire come si svilupperanno gli eventi nella stagione che sta per iniziare. Allo stesso modo, per comprendere cosa potrebbe riservarci ildella politica italiana, è utile riassumere il 2024, soffermandosi sulle principalidell’anno appena concluso. Nel centrodestra, il principio dei vasi comunicanti ha rafforzato il ruolo di partito dominante di Fratelli d’Italia, che a fine 2024 ha non solo mantenuto, ma anche accresciuto il proprio consenso, raggiungendo stabilmente il 30%. La sfida ora è duplice: può il partito di Giorgia Meloni superare questa quota, sfidando le vette raggiunte nel recente passato da altri(come il 40% del Pd di Renzi, il 34% della Lega di Salvini o il 32% del M5s)? E, soprattutto, conviene alla premier cannibalizzare il consenso dei suoi alleati, rafforzando così la propria, ma indebolendo la coesione della sua coalizione? Già, perché se Forza Italia sorride, avendo guadagnato consensi nel corso del 2024, la Lega, che alle elezioni europee ha mantenuto sostanzialmente le percentuali delle politiche del 2022, negli ultimi mesi sembra registrare una flessione che la rende terza forza nella compagine di governo.