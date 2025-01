Lapresse.it - Iran, pg Milano: “No ai domiciliari per Abedini”

Leggi su Lapresse.it

Il procuratore generale diha trasmesso alla Corte d’Appello “parere negativo” sulla richiesta della difesa di Mohammed Adedini Najafabadi, il cittadinoiano arrestato lo scorso 16 dicembre a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti. É quanto si legge in una nota della Procura generale. Nel testo si legge che “si ritiene che le circostanze rappresentate nella richiesta, in particolare la messa a disposizione di un appartamento e il sostegno economico da parte del Consolato dell’unitamente a eventuali divieto di espatrio e obbligo di firma non costituiscano una idonea garanzia per contrastare il pericolo di fuga del cittadinoiano di cui gli Usa hanno chiesto l’estradizione”. In merito alle accuse mosse dagli Stati Uniti, i giudici di, si riservano “una approfondita e completa valutazione degli atti che verranno trasmessi alle autorità” statunitensi.