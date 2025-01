Inter-news.it - Inzaghi: «Gran gara dell’Inter contro avversario di livello. Thuram? Un dubbio»

Leggi su Inter-news.it

Simonesi è così espresso al termine di Inter-Atalanta, sfida decisa da Denzel Dumfries con una doppietta pregevole sul piano balistico.LE DICHIARAZIONI – Simoneha parlato a Canale5 nel post-partita di Inter-Atalanta, conclusasi per 2-0: «Non c’è stata partita,undi valore. Volevamo questa finale, ora manca il passo più importante. Carnesecchi ha giustamente esultato in occasione della parata su Lautaro Martinez. Ha salvato sul 3-0, situazione dopo la quale abbiamo rischiato di subire il gol. Fare appunti ai miei ragazzi non mi è possibile, in questo momento. Abbiamo fatto un’ottimaundi assoluto valore, per cui sono davvero soddisfatto. I miei calciatori hanno messo in campo tutto, nonostante il viaggio, andando oltre qualsiasi aspettativa».