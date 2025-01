Inter-news.it - Inter-Atalanta, Inzaghi scioglie le riserve: la probabile formazione

Tra poche ore, semifinale di Supercoppa italiana. Simoneha ormai deciso l’undici che scenderà in campo contro la Dea. Ladi.ULTIME – Il dato sembra ormai tratto.ha scelto l’undici che partirà dal primo minuto in, semifinale di Supercoppa italiana. I nerazzurri di Milano, campioni in carica del campionato italiano e detentori dell’ultima Supercoppa italiana, vanno a caccia della finale e del poker di successi. In merito alla, dopo l’allenamento di stamani, il tecnico nerazzurro sembra ormai essersi decisondo le ultime. Il dubbio era a destra tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. A vincere sarà l’olandese, che giocherà nuovamente titolare.rimanderà in campo l’che ha vinto contro il Cagliari per 0-3 all’Unipol Domus.