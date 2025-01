Lettera43.it - Identificato il conducente della Tesla esplosa fuori dal Trump Hotel: è un ex militare Usa

Le autorità americane hannoMatthew Alan Livelsberger, 37 anni, come l’uomo morto nell’esplosione di unCybertruckdalInternationaldi Las Vegas il giorno di Capodanno. Livelsberger, veterano dell’esercito, era in congedo in Colorado al momento dell’incidente, dopo aver prestato servizio in Germania. La moglie aveva segnalato la sua scomparsa da giorni, secondo quanto riferito dalla Cbs. L’Fbi sta indagando su un possibile legame tra Livelsberger e Shamsud-Din Jabbar, responsabile dell’attentato con un camion sulla folla a New Orleans, che ha causato almeno 15 vittime. Entrambi i sospetti erano veterani dell’esercito e avevano prestato servizio nella stessa base, Fort Bragg. Inoltre, entrambi avevano noleggiato i veicoli tramite la piattaforma Turo.Chi era Matthew Alan LivelsbergerLivelsberger aveva una carrieradi 19 anni, in gran parte con le forze speciali, ed era specialista in sistemi remoti e autonomi per l’esercito.