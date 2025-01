Pianetamilan.it - Ibrahimovic a Riyadh: “Non sono il presidente del Milan, ma spero in…”

Pranzo istituzionale all’Ambasciata italiana diper i vertici di, Atalanta, Inter e Juventus , le quattro squadre italiane protagoniste della EA Sports Supercup 2025. Durante l’incontro, i rappresentanti dei club hanno pronunciato discorsi di ringraziamento, sottolineando l’importanza della quinta edizione della Supercoppa Italiana ospitata in Arabia Saudita. Ecco, di seguito, le parole: Zlatan, advisor di RedBird per il: "Nonildelun uomo di poche parole, ringrazio l'ambasciatore per l'invito e mando un grande in bocca al lupo alle squadre presenti,in grandi partite". Gianluca Ferrero,della Juventus: "Portando lo sport italiano in Arabia Saudita anche io ho notato una grande operatività nel Paese, ritengo che lo sport italiano possa essere un ponte con il nostro Paese, sul qualepasseranno molte persone".