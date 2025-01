Iltempo.it - Giubileo, disputa per la Porta Santa. "Esonerato" l'arciprete di Wojtyla

Procedono speditamente e senza intoppi i tradizionali riti per l'apertura del. Ieri, nel primo giorno del nuovo anno, è stata aperta anche la terzadelle quattro arcibasiliche romane, quella diMaria Maggiore. A presiedere la cerimonia non è stato però l'titolare dell'antica e maestosa basilica liberiana, il cardinale polacco Stanislaw Rylko, bensì il suo coadiutore, il neo-porporato Rolandas Makrickas, un lituano poco più che cinquantenne e molto apprezzato da Papa Francesco. Il fatto che il pontefice abbia imposto la berretta cardinalizia al «vice»di una delle principali basiliche romane è un unicum nella storia ecclesiastica recente, tanto inconsueto che, quando Bergoglio ha pubblicato il suo nome tra i nuovi cardinali creati nel Concistoro del 7 dicembre, non sono stati pochi quei prelati romani a saltare sulla sedia.