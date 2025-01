Gamberorosso.it - Giorgione racconta gli effetti del Codice di Salvini sui clienti: "Una bottiglia di vino ogni 18 persone"

«Non mi posso lamentare, è tutto prenotato fino a ottobre del prossimo anno. Però sì, il nuovodella strada si fa sentire, e al massimo prendono unadiin 18». Giorgio Barchiesi, più noto come, alias l'oste più amato d'Italia, volto del Gambero Rosso TV, in un'intervista a Open parla della riformadeldella strada e dei suoisuiche frequentano i suoi due ristoranti in Umbria, Alla via di Mezzo a Montefalco e Villa Selva a Grutti.Ildiriduce le vendite diLehanno sempre più paura di vedersi ritirata la patente, nonostante la riforma non cambi il tasso alcolemico consentito alla guida ma solo le sanzioni (qui per capirne cosa è davvero cambiato). Lo stesso ministro Matteo, padre della contestata riforma, è stato costretto a precisarlo.