Ilrestodelcarlino.it - Festa di Capodanno. Brindisi, musica e balli. La piazza gremita saluta il nuovo anno

Unadella Libertàe carica di entusiasmo hato l’arrivo del 2025. Laorganizzata dal Comune è stata un successo ed ha raccolto migliaia di partecipanti. Per il countdown alla mezzanotte sono saliti sul palco il sindaco Sandro Parcaroli e gli assessori Riccardo Sacchi e Andrea Marchiori. "Vedere questacosì piena è bellissimo, abbiamo bisogno di questi momenti, di vivere questa città – ha detto al microfono Parcaroli –, quest’Macerata è stata visitata da 150mila persone. Grazie a tutti quelli che hcontribuito a far tornare la città bella e viva come una volta". Ilè stato trasmesso in diretta su Radio linea n.1 con la conduzione di David Romano. Insono scesi giovani, meno giovani e intere famiglie. Riccardo Sacchi, assessore agli eventi, ha sottolineato: "Siamo contenti di aver dato occasione ai maceratesi di rimanere in città.