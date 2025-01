Lanazione.it - Dispersa sulla neve: “Salviamo Kate”. Cagnolina in fuga. Per ora non si trova

Abetone, 2 gennaio 2025 – Nella corsa per salvare, lasfuggita al controllo di Marco e Sara, i due fidanzati di Pisa che volevano farle provare l’emozione dei primi passi, non si hanno ancora le sperate buone notizie. «Potrebbersi all’Abetone o nella Valle del Sestaione , in Val di Luce ma anche Garfagnana, Lucca.», scrive l’Enpa in una nota con la quale chiede collaborazione a chi possa averne notizie. Il fatto riporta alla memoria il caso del cane Red, anche lui disperso all’Abetone nel dicembre del 2019 e rito vivo dopo 59 giorni a Porretta Terme. E’ dunque una corsa contro il tempo per salvare la canina, detta affettuosamente Polpetta,da venerdì 27 dicembre sull’Abetone. Una corsa contro il tempo per salvarla dal forte gelo di queste notti in montagna e dagli animali selvatici che potrebbero aggredirla.