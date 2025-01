Calciomercato.it - DIRETTA | Juventus-Milan, Conceicao: “Competitivi per vincere” LIVE

Leggi su Calciomercato.it

.Le dichiarazioni del tecnico del Diavolo alla vigilia del match contro i bianconeri, valevole per la semifinale di Supercoppa ItalianaE’ vigilia di Supercoppa Italiana per ildi Sergio. Il nuovo tecnico dei rossoneri va subito in campo, contro la, per provare a conquistare un trofeo., la conferenza di: seguila(LaPresse) – Calciomercato.itC’è tanta curiosità per capire quale sarà la formazione dell’ex Porto contro il figlio Francisco.Segui la conferenza stampacon Calciomercato.it:Primi giorni al: “Ho trovato una squadra umile che vuole imparare, che cerca di capire cosa vuole l’allenatore. Questo è importante, è la base per fare un lavoro di qualità. Dobbiamo essere compatititivi persubito. Dobbiamo cambiare questo momento non bello, solo lavorando, le parole non contano niente”.