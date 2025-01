Pianetamilan.it - Conceicao: “Dobbiamo essere competitivi. Pulisic? E’ in gruppo, Leao invece…”

Nella giornata odierna, l’allenatore rossonero, Sergio, è stato intervistato dai microfoni di MilanTV. Il portoghese ha parlato della sfida di domani, del suo arrivo al Milan e dell’impatto avuto con i calciatori. Non ha tralasciato, ovviamente, l’aspetto legato agli infortuni, affrontando le difficoltà e le sfide che la squadra sta vivendo in questo periodo. Ecco, di seguito, le sue parole. "L'impatto è molto positivo. Ho visto unche ha voglia di cambiare le cose. ho visto dei giocatori che hanno voglia di capire un po’ di cose, altri messaggi e altre idee di gioco. Per me questa umiltà di spirito è molto importante, è la base secondo me. Abbiamo lavorato bene, è chiaro che sono arrivato da poco, abbiamo viaggiato, poco tempo di allenamento. abbiamo questa partita domani eprepararla al meglio per cercare di vincerla, che è la cosa più importante.