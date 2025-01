Quifinanza.it - Come funziona la carta Dedicata a te 2025, quando arriva e i requisiti

Leggi su Quifinanza.it

Nella Legge di Bilancioè previsto un considerevole aumento di spesa per le misure per il sostegno dei cittadini in condizioni disagio economico e di indigenza. Solo 500 milioni di euro però sono destinati al rinnovo dellaa te, che serve per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per tutti i soggetti con un Isee inferiore ai 15mila euro.Al momento della stesura di questo articolo non è dato sapere quale sarà l’entità dellaacquisti e se sarà valida anche per le spese relative al carburante. Il decreto attuativo, emesso entro 60 giorni dall’approvazione della Legge di Bilancio, deve stabilire inoltre:i;la somma erogata;le modalità e i limiti di utilizzo della social card;le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali.L’importo oggi presente sulle social card già attive scadrà a febbraio.