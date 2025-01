Lanotiziagiornale.it - Cecilia Sala, si tratta sulla reciproca concessione dei domiciliari con l’iraniano Abedin arrestato in Italia

Due settimane di isolamento in condizioni di detenzione degradanti: una cella sporca e fredda, illuminata da una luce perennemente accesa che mina le facoltà cognitive e il benessere psicologico. La vicenda di, giornalista ventinovenne trattenuta nel carcere di Evin, rappresenta un nodo cruciale non solo per i diritti umani, ma anche per le dinamiche di potere che regolano i rapporti internazionali tra, Iran e Stati Uniti., un arresto simbolico tra giochi di potereArrestata il 19 dicembre mentre lavorava a un reportage sulle trasformazioni geopolitiche in Iran,è ora al centro di un intricato scenario diplomatico. Le autorità iraniane la accusano genericamente di violare le leggi della Repubblica islamica, un capo d’imputazione nebuloso che appare, secondo molti analisti, un pretesto per ottenere vantaggi negoziali.