Caso Abedini, la procura generale dà parere negativo sui domiciliari all’ingegnere iraniano

MohammadNajafabani, l’arrestato a Milano lo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti, «deve restare in carcere». Latricedel capoluogo lombardo, Francesca Nanni, ha espressoalla richiesta degli arrestipresentata dalla difesa dell’ingegnere. L’ufficio ritiene, infatti, che «le circostanze espresse nella richiesta, e in particolare la messa a disposizione di un appartamento e il sostegno economico da parte del Consolato dell’Iran, unitamente a eventuali divieti di espatrio e obbligo di firma, non costituiscano un’idonea garanzia per contrastare il pericolo di fuga». La decisione non è vincolante, entro il 14 gennaio è attesa la pronuncia della corte d’Appello. Una decisione attesa con grande preoccupazione dato il coinvolgimento sempre più evidente con le sorti di Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran.