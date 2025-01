Dilei.it - Carlo Conti sui co-conduttori di Sanremo: “Siamo ancora in alto mare”

Leggi su Dilei.it

C’è grande attesa per la nuova edizione del Festival diche, come già annunciato dal direttore artistico, si svolge all’Ariston dall’11 al 15 febbraio. Quasi una settimana interamente dedicata alla musica, con un ritorno al passato – tornano le categorie separate Big e Giovani – ma anche qualche novità. Resta, però,l’incognita sui co-che lo affiancheranno nel corso della kermesse.2025, è incognita sui co-Intervistato da La Freccia,ha dato qualche anticipazione in attesa di nuove comunicazioni ufficiali a proposito dell’evento più atteso di inizio anno. Naturalmente parliamo del Festival di, che per la prima volta dopo cinque lunghi anni non è nelle mani di Amadeus, passato al NOVE.“Voglio viverla con leggerezza, allegria e sprint – ha detto il nuovo direttore artistico della kermesse -.