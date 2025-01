Lanazione.it - Calcio. Seconda: Migliarino all'inseguimento

Pisa 2 gennaio 2024 – Nel campionato diCategoria nel girone A il 2024 si è chiuso con la vittoria delVecchiano nel derby giocato in trasferta contro il Pontasserchio per 1 – 2. Aufiero e Montanelli hanno firmato le due reti biancorosse con le quali la squadra di mister Andreotti si mantiene a meno cinque dalla capolista Fivizzanese vittoriosa 0 – 1 anche a Pontremoli. Grande attacco per ilVecchiano capace di segnare trentasette reti come la capolista Fivizzanese che però ha subito due reti in meno (dodici anziché quattordici). Domenica trasferta sul campo del San Vitale Candia. Il Pontasserchio ha ventuno punti, ameno sei dalla griglia dei play-off. Sei vittorie, altrettante sconfitte e tre pareggi per la squadra del mister Carboni, purtroppo squalificato ancora per molto tempo.