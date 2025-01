Inter-news.it - Biasin ribadisce: «La Supercoppa Italiana conta. I motivi»

Alle ore 20 l’Inter affronterà l’Atalanta nella semifinale di. Fabriziosu X l’importanza della competizione. VIGILIA – Inter e Atalanta si giocano la finale dialle ore 20 a Riyadh in Arabia Saudita. La mattina di questo 1 gennaio Simone Inzaghi ed Henrikh Mkhitaryan hanno parlato in conferenza stampa, per gli avversari invece ci sono stati davanti ai giornalisti Marten de Roon e Gian Piero Gasperini. Entrambi gli allenatori hanno confermato l’importanza che daranno alla competizione. Nessun passo indietro, nessun turnover o altre scelte conservative per le partite successive.importante per l’Inter: le parole diIMPORTANTE! – C’è in palio il primo trofeo della stagione ed è molto importante non tanto vincere, ma non perdere soprattutto.