Ultime Notizie Roma del 01-01-2025 ore 16 | 10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio mercoledì primo gennaio al microfono Giuliano Ferrigno devo degli strati di un’apertura a capodanno di sangue e terrore a New Orleans in Louisiana un veicolo è stato lanciato sulla palla del quartiere francese durante i festeggiamenti per la notte di San Silvestro i primi bilanci parlano di almeno 10 e 35 feriti ma potrebbero aumentare il conducente del veicolo un PK Quanto filtra le medie americani dopo un impatto è sceso dal mezzo iniziato a sparare sulle persone la polizia intervenuta nella zona di Bari Molfetta ha risposto al tuo più Social del giro no video cruenti della strage con i cadaveri distesi sulla strada il rumore degli spari in sottofondo grammaticale testimonianze di chi si trovava sul posto un’area piena di locali un colpo Mi è volato addosso ha raccontato un 2 m alla zia Nella te in Italia sono stati quasi 900 precisamente 882 interventi dei vigili del fuoco per gli incendi riconducibile festeggiamenti di capodanno 179 in più rispetto allo scorso anno Quando furono siete c’è il numero maggiore in Lombardia Dove sono stati 142 complessivamente sono 309 periodi di cui 69 ricoverati a seguito dei festeggiamenti con un incremento Rispetto al precedente anno 274 con 49 ricoveri e dato più alto degli ultimi dieci anni lo riferisce la Polizia di Stato secondo cui si sono registrati i turni ci ferimenti da colpi di arma da fuoco in linea rispetto ai dati del 2024 erano 12 il perimento di Minori si registra un aumento 90 A fronte dei 64 dello scorso anno per quanto riguarda i feriti gravi con prognosi superiore a 40 giorni si registra un aumento rispetto al 2024 anche prestiti luce risultano in aumento a Napoli un ventottenne turista aè stato colpito da un proiettile vagante alla spalla sinistra vedrai strada con altri amici in zona San Carlo Arena anche una ragazza 23enne napoletana è stata colpita di striscio il braccio destro da un proiettile vagante due le vittime per incidenti stradali nel napoletano un primo si è verificato alle 2 sulla 16 all’altezza di Marigliano per un tamponamento tra un Bustone due auto poi sulla Tre l’età di Nola Un altro scontro tra vetture nel qual è deceduto un uomo di 67 anni gramma anche a Bari un ragazzo di vent’anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco l’addome nel corso dei festeggiamenti il ventenne ora ricoverato nel reparto di rianimazione Policlinico dopo essere stato operato d’urgenza non so l’italiano tragica anche in Germania 5 persone sono morte in diverse regioni per avere fatto esplodere potenti fuochi d’artificio l’ho reso noto la polizia non bilancio provvisorio che tanta paura a Rimini No ma con i passanti pari a caso poi si è avventato conto dei Carabinieri brandendo la lunga lama da cucina dopo aver esploso alcuni colpi di pistola in aria il comandante della stazione dei Carabinieri che ha sparato uccidendo uno è morto così un ragazzo diventa origini egiziane episodio che ha suicidato la solidarietà del vicepremier è Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che sul suo profilo Facebook ha scritto Onore al carabiniere che ha messo in chiusura subito dopo Capodanno parto i saldi invernali la prima regione è la Valle d’Aosta con i primi sconti a partire da domani seguita per sabato 4 gennaio da tutte le altre due giorni lo ricordo account Commercio sottolineando che secondo le sue Stime saranno 16 milioni le famiglie che siete quando lo shopping scontato la spesa media Sara di circa €138 a persona è di €307 a famiglia il giro d’affari Vale 4,9 miliardi di euro per Confesercenti quasi un italiano su due ha già deciso di acquistare il prodotto è ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare era l’ultima notizia per il momento informazioni tu nella prossima edizione linea alla regia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa