Tuffo di Capodanno a Pesaro, a salutare il 2025 c'erano 60 temerari nuotatori

, 1 gennaio– Trentesima edizione del tradizionaledi. Ail, questa mattina, circa 60 coraggiosi, uomini e donne, che hanno sfidato la bassa temperatura tuffandosi nel tratto di mare in fondo a Viale Trieste, poco prima del porto.dia Fano, anche un bimbo tra gli 80Il primoin solitaria risale al 1995 ed era stato fatto da Alessandro Bischi che oggi era presente per la trentesima volta. “Ma è la prima in veste di papà”. Ha commentato l’organizzatore che durante il 2024 è diventato babbo di un bimbo, anche lui presente questa mattina in spiaggia insieme a un pubblico di centinaia di pesaresi. Insieme a Bischi tanti altri decani della tradizione tra cui la nutrizionista Sara Ranocchi e il consigliere comunale Marco Lanzi.