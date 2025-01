Secoloditalia.it - “Storia politica della Magna Grecia” di Nisticò: il libro per chi vuole conoscere. Oltre gli stereotipi

Unche «nasce con intenti divulgativi, erivolgersi al lettore non specialista, e tuttavia desideroso di». È(Città del Sole Edizione), l’ultimo lavoro di Ulderico, professore, giornalista e già autore di numerosi saggi storici. Chiacchierando con l’autore di questa novità, gli abbiamo sentito dire causticamente: «È facilissimo trovare un calabrese che parli di; molto meno probabile chi ne sappia veramente qualcosa. E non è ignoranza, è il velo di una curiosa ideologia; e, molto spesso, di una nozione consolatoria in ricerca di antenati illustri, e dell’antenata gloriosissima, la».Eppure la Megàle Hellàs ci fu davvero, in quella che l’autore, con ardito neologismo, chiama Kalabria per distinguerla dalla Calabria, nome invalso dal IX secolo d.