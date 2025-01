Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Preziosi i due minuti di Ibrahimovic per le scuse a Fonseca”

Franco, sull'odierna edizione web de 'Il Giornale', ha commentato quanto accaduto ieri pomeriggio, aello, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del, il portoghese Sergio Conceicao. Prima di introdurre Conceicao, infatti,ha voluto ringraziare l'ex tecnico Paulo. Spiegandone le cause che hanno portato al suo esonero, Ibra ha evidenziato come il club di Via Aldo Rossi abbia commesso un errore a mandarlo a parlare nel post-partita di-Roma quando era già stato deciso il suo allontanamento. Questo, quindi, il pensiero disu. "Mezz’ora appena, prima di volare di Arabia Saudita. È stata sufficiente per cogliere al volo le idee e i metodi di Conceicao, nuovo allenatore del. Forse ancora piùsono stati i duespesi daper scendere dal cavallo bianco, chiedere scusa ae tifosi per le modalità dell’esonero e mettersi sulle spalle le responsabilità di questi risultati molto deludenti".