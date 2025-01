Anteprima24.it - L’I.C. ‘Valle Vitulanese’ avrà sede legale a Foglianise: la soddisfazione di Mastrocinque

Tempo di lettura: 3 minuti“Cone profonda gratitudine abbiamo appreso che Regione Campania, con la delibera approvata dalla Giunta, ha stabilito che ladell’Istituto Comprensivo “Valle Vitulanese” sarà situata a, nel plesso scolastico di via Fontana. È stato inoltre deciso di mantenere la denominazione storica e identitaria di “I.C. Padre Isaia Columbro da”, rendendo omaggio al nostro illustre concittadino, Servo di Dio recentemente dichiarato Venerabile, che rappresenta un simbolo di spiritualità per tutta la Valle”. Così il Sindaco di, Giovanni.“Desidero sottolineare – afferma il sindaco Giovanni– che questa richiesta non nasceva da motivazioni campanilistiche o da una logica di competizione con gli altri Comuni della Valle Vitulanese, con i quali il rapporto è da sempre improntato alla sinergia e alla cooperazione.