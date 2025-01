.com - Le biblioteche storiche del Mic aprono agli studenti del Righi

Un viaggio tra passato e presente per scoprire il valore del patrimonio librario: questa l’essenza del progetto che coinvolge 22 classi del liceo scientifico “Augusto” di Roma. Grazie a un’iniziativa promossa dalla Direzione Generalee Diritto d’Autore del Ministero della Cultura, glipotranno accedere alledella capitale, immergendosi in spazi ricchi di storia e cultura.Un percorso di conoscenza e scopertaL’iniziativa mira a creare un dialogo tra le giovani generazioni e le collezioni custodite nei prestigiosi istituti bibliotecari, offrendo un’opportunità unica di esplorare documenti, manoscritti e libri rari. Attraverso il confronto diretto con questi materiali,e insegnanti potranno riflettere su come il passato possa fornire chiavi di lettura per interpretare le sfide contemporanee.