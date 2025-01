Udine20.it - In migliaia a Udine per festeggiare l’arrivo del 2025

Ancora una volta il Capodanno in piazzase ha riunitodi persone che hanno volutoil nuovo anno a suon di musica e divertimento. Circa 3 mila tra cittadini e visitatori si sono riversati in piazza Primo Maggio perdela suon di musica trasformando Giardin Grande in una vera pista da ballo, piena di festa e divertimento sotto le stelle. Allo scoccare della mezzanotte, il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici, incorniciato dall’inconfondibile silhouette del Castello di, ha arricchito ulteriormente la serata.La serata è iniziata con l’energia di Radio Piterpan, che ha animato il pubblico con una selezione musicale capace di animare fin da subito la serata, facendo dimenticare a tutti delle rigide temperature invernali. Spazio in seguito ai ritmi latini del format Miami, che ha portato le sonorità latinoamericane e urban direttamente nel cuore della città, riscaldando l’atmosfera.