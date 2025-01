Dilei.it - Gli otto libri da leggere a gennaio, per iniziare l’anno con lo spirito giusto

Romanzi appassionanti e coinvolgenti, fedeli compagni nel viaggio della vita, capaci di indurre alla riflessione, di emozionare e di regalare avventure indimenticabili.Ma quali? La scelta può variare in base ai gusti, ma anche alla trama, e così si può passare dai romanzi di narrativa, alle storie di personaggi famosi, senza dimenticare i gialli o id’amore. La cosa importante è quella di lasciarsi travolgere dalle pagine, immergersi in profondità nelle storie, per poter vivere tante emozioni differenti.per tutti i tipi di lettori da, perin compagnia di una storia avvincente e indimenticabile.Cinema fra le donne di Giorgio ScerbanencoCinema fra le donne di Giorgio Scerbanenco in origine era uscito a puntate sul Corriere della Sera: correva il periodo tra il 1942 e il 1943 e questo libro ci fa entrare nell’anima più profonda delle sue protagoniste, facendoci comprendere la loro sensibilità, ma anche i loro pensieri e le emozioni.