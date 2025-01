Cityrumors.it - Capodanno di sangue: cinque morti per i botti durante i festeggiamenti

Leggi su Cityrumors.it

Il solito pesantissimo bilancio causato da un uso indiscriminato die petardi allo scoccare della mezzanotte per il nuovo annoBuon senso, appelli per l’uso intelligente di materiale pirotecnico, ordinanze emanate dalla maggior parte delle Giunte comunali, non hanno impedito, in Italia e in Europa,nella notte di San Silvestro di registrare ancorae feriti a causa degli ormai famosidi. Un bilancio didavvero pesante che anno dopo anno invece di diminuire fa registrare numeri semore peggiori.diper i– Cityrumors.itIl bilancio più grave questa volta arriva dalla Germania, dove la notte di festa per l’arrivo del nuovo anno si è trasformata in una vera e propria tragedia.