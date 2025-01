Thesocialpost.it - Capodanno di Rai1, Liorni si scusa per il fuorionda di Angelo dei Ricchi e Poveri: “Aprite il microfono, teste di c…!”

Reggio Calabria – Durante il tradizionale appuntamento televisivo di, la diretta de L’Anno che verrà su Raiuno è stata interrotta da un fuori onda destinato a far discutere. Poco prima della mezzanotte, mentre isi esibivano sul palco, una voce fuori campo ha scandito in maniera inequivocabile la frase “di c.!”, lasciando sbigottiti gli spettatori.L’episodio, avvenuto in diretta dal palco allestito nella suggestiva cornice di Reggio Calabria, ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e scatenato una pioggia di commenti sui social. Soprattutto su X (ex Twitter), il fuori onda è diventato un vero e proprio tormentone, inaugurando il nuovo anno tra meme, ironie e polemiche che hanno continuato a rimbalzare tra il 2024 e il 2025.“ildi cazzo!” #LAnnoCheVerrà pic.