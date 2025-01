Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Da Dida a Pato: i 5 migliori colpi invernali

Con l’arrivo delinvernale, ilsi prepara a intervenire nel mercato di riparazione per rafforzare ulteriormente la propria rosa.Il club di via Aldo Rossi, infatti, ha dimostrato in passato di saper fare ottimi affari anche durante la sessione di gennaio, con acquisti che hanno avuto un impatto decisivo sulle stagioni seguenti. La redazione di Pianeta.it ha fatto un excursus suipiù significativi degli ultimi anni, che hanno contribuito a scrivere la storia recente del club. Nel gennaio del 1999, ilpuntò su un giovane portiere che sarebbe poi diventato uno dei più grandi numeri 1 della sua storia., proveniente dal Cruzeiro, arrivò con l’etichetta di promessa e, sotto la guida di Carlo Ancelotti, sarebbe diventato il pilastro della difesa rossonera, contribuendo ai successi europei della squadra.