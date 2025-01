Botti di Capodanno Ancora diversi feriti 18enne operato alla mano

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo la notte di San Silvestro, purtroppo, come ogni anno, siamouna volta qui a fare la conta dei danni causati daidisono idalle esplosioni sconsiderate di questa notte che, oltre a far malissimo ai nostri animali ed amici a quattro zampe, causano anche danni seri a persone che spesso non c’entrano nulla con questa barbara pratica. Nel frattempo, inoltre, un ragazzino di appena 18 anni è terminato in ospedale dopo aver raccolto da terra un petardo inesploso. Tra i seiche, almeno per ora, si contano a causa deidi, due di loro hanno riportato danni alle mani, mentre gli altri quattro presentano lesioni di diversa entità. Tra i casi più gravi, come detto, un ragazzo di Gallipoli di 18 anni che è rimasto feritodopo aver raccolto un petardo inesploso.