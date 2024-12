Zonawrestling.net - WWE: Pentagon Jr. si unisce a RAW, il nuovo teaser conferma il debutto imminente

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE si prepara a un grandesu Netflix, introducendo unvolto mascherato. Dopo la sua uscita dalla AEW,è diventato oggetto di numerose speculazioni, e ora il suo ingresso in WWE sembra sempre più. Durante l’episodio di RAW del 30 dicembre, è stato trasmesso unintrigante durante la seconda ora dello show. Sebbene inizialmente i fan credessero che la compagnia stesse suggerendo ildiJr., questa sera ogni dubbio è stato chiarito.è diventato molto richiesto dopo la sua uscita dalla AEW. Tornato in AAA, ha continuato ad accettare nuovi impegni e date. La situazione di suo fratello, Fenix, è invece completamente diversa. Nonostante si vociferasse che Penta e Fenix potessero approdare insieme in WWE, ora sembra che ciò non accadrà.