WWE: Confronto carico di odio tra Rollins e Punk. Tra accuse e provocazioni riferimento anche alla AEW

Manca ormai meno di una settimana e Raw sbarcherà su Netflix per quella che si preannuncia una puntata che passeràstoria. Meno di una settimana e assisteremoal match tra Sethe CM, che proseguono il loro avvicinamento al 6 gennaio vomitandol’uno sull’altro. Dopo le risse delle ultime settimane questa notte c’è stato un ulteriorefaccia a faccia tra i due sul ring e non sono mancati gli attacchi personali, dsfera affettiva al passato, parlandodi Vince McMahon.“Hai provato a distruggerci in tutti i modi”hanno chiuso la puntata di Raw, l’ultima della storia in onda su USA Network. Il primo a salire sul ring è stato il visionario che ha incendiato il pubblico in vista del match della prossima settimana e presto è stato raggiunto da CM