Traffico Roma del 31-12-2024 ore 18 | 30

LuceverdeBuonasera Ben ritrovati e studio Sonia cerquetani scorrevole ilsu strade ed autostrade della capitale concerto di capodanno questa sera al Circo Massimo modifiche alla viabilità con chiusure già attive in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena via San Teodoro prestare quindi attenzione alla segnaletica prolungato per l’occasione l’orario delle linee metro fino alle 2:30 le linee di superficie bus e tram attive fino alle 21 ma 13 collegamenti resteranno in servizio fino alle 2:30 di notte per favorire lo scambio con la metro Domani primo gennaio il servizio di bus tram e metro inizierà alle 8 per poi proseguire con il normale orario festivo e per la notte di capodanno le limitazioni delle ZTL di centro storico Tridente Trastevere dalle 20 di questa sera alle 6:30 di domani ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete comunque puntare il sito