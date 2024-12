Lettera43.it - Torino, incendio in corso Vittorio Emanuele: morta una 25enne

Tragedia anella notte tra il 30 e il 31 dicembre, quando unha devastato un appartamento al pianterreno di, all’angolo conVinzaglio. Una donna di 25 anni, residente nell’abitazione, è deceduta a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. I genitori, originari delle Filippine, sono stati trasportati in ospedale in condizioni stabili. Il padre, la madre e il custode del palazzo sono stati soccorsi poco dopo lo scoppio delle fiamme, avvenuto intorno alle 4 del mattino.Le possibili cause dell’: dal guasto alla canna fumaria a un corto circuitoSecondo i vigili del fuoco, il rogo potrebbe essere stato causato da un guasto alla canna fumaria, anche se non si escludono altre cause, come un corto circuito. Per ragioni di sicurezza, l’intero edificio è stato dichiarato inagibile e tutti i residenti sono stati evacuati.