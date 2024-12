Bergamonews.it - Tariffe di sosta, Fratelli d’Italia all’attacco: “Il Comune si nasconde dietro al Governo”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Non si è fatta attendere la reazione delle forze di opposizione all’aumento delledinei parcheggi a pagamento di Bergamo.A partire dalla metà di gennaio infatti, leper lasulle strisce blu in città subiranno un aumento di 0,20 euro rispetto a quelle attualmente in vigore: lo ha deciso la giunta comunale in una delibera approvata nella giornata di lunedì 30 dicembre, nell’ambito di una serie di provvedimenti legati alla mobilità.“Come– recita la nota del partito – non possiamo accettare che l’Amministrazione comunale di Bergamo, di fronte all’aumento delleper lasulle strisce blu, tenti di addossare la responsabilità alMeloni, ignorando le sue stesse mancanze e quelle dei governi passati”.“L’amministrazione continua a scaricare su altri le proprie responsabilità – dichiara Arrigo Tremaglia, consigliere comunale e coordinatore cittadino di-.