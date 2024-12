Inter-news.it - Supercoppa Italiana: i convocati di Inter-Atalanta e Juventus-Milan

Leggi su Inter-news.it

Laentra nel vivo e c’è attesa nel conoscere idi. La semifinale tutta nerazzurra aprirà il 2025 italiano in Arabia Saudita, seguita da quella tra due tardive inseguitrici nella lotta Scudetto. Ecco le ultime novità sulle listeRIAD – Tutto pronto per la Final Four di EA SPORTS FC Supercup, ovvero la2024 in programma a Riad (Arabia Saudita) tra giovedì 2 e lunedì 6 gennaio 2025. Per questo c’èesse nel conoscere la lista deiper la. In campo l’di Simone Inzaghi, Campione d’Italia in Serie A, e ladetentrice della Coppa Italia, guidata da Thiago Motta dopo la vittoria firmata Massimiliano Allegri a Roma. Completano il poker italiano ildel neo allenatore Sergio Conceicao, seconda nell’ultimo campionato nazionale con Stefano Pioli (poi sostituito da Paulo Fonseca, appena esonerato), e l’di Gian Piero Gasperini, finalista perdente dell’ultima coppa nazionale.