Calciomercato.it - Sgambetto di Conte alla Juventus: Giuntoli accelera per Zirkzee

L’ex attaccante del Bologna, ai ferri corti con il Manchester United, resta il sogno di Thiago Motta per il reparto offensivoLa Juve mette fuori squadra Danilo e intanto è pronta a volare in Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa Italiana nella semifinale di venerdì contro il Milan.e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itUn modo per svoltare la stagione, con l’occasione per Thiago Motta di conquistare il primo trofeo della sua avventura in bianconero. Gestione che finora ha regalato poche soddisfazioni al tecnico ex Bologna, con una rosa ridotta all’osso in difesa e attacco. Perciò il Dtsta cercando i giusti correttivi per rinforzare lo scacchiere dellae gli 8 milioni che mette in palio la Supercoppa sarebbero certamente un tesoretto prezioso per dare l’assalto a un paio di difensori e un attaccante nel mercato invernale che aprirà i battenti il 2 gennaio.