Ilgiorno.it - Precipita e muore sul lavoro a 23 anni: tragedia a Montanaso Lombardo l’ultimo giorno dell’anno

Lodi – Un giovane operaio di 23è morto dopo essereto all’interno di uno stabilimento a Montanaro, in provincia di Lodi. Laè avvenuta la mattina del 31 dicembre in via Emilia, dove ha sede l’azienda Newlat Food. Non sono note, al momento, le generalità della vittima. L’allarme è arrivato all’Agenzia regionale di emergenza urgenza intorno alle 10 e sono state inviate un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Purtroppo i tentativi dei soccorritori di salvare il ventitreenne sono stati vani: è deceduto sul posto. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Lodi, i vigili del fuoco e i funzionari dell’Azienda per la tutela della salute. Si dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente, accertare che siano state rispettate le normative di sicurezza e verificare eventuali responsabilità.