Nomenclatore in attesa da 20 anni licenziato in 3 giorni

Giuridicamente si chiamano periculum in mora e fumus boni iuris. Sono i due requisiti che il giudice amministrativo deve riscontrare in un giudizo del quale si chiede la c.d. sospensione cautelare, ovvero di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato indella decisione definitiva sul merito della vicenda. E, nella questione sollevata dall'Unione Nazionale Ambulatori (Uap), Federanisap e Aiop sultariffario dei rimborsi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica, li ha ritenuti sussistenti. Ha, cioè, ritenuto il TAR Lazio che quanto disposto con il decreto che recava in sè necessariamente la sua immediata esecuzione, essendo stato pubblicato in G.U. il 27 dicembre con effetto dal 30, recasse anche un rischio di determinazione di dgravi ed irreparabili alle ragioni dei soggetti che lo hanno adito ed una positiva valutazione, sia pure sommaria, della fondatezza nel merito del ricorso.