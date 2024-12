Sport.quotidiano.net - Nba, Cleveland inarrestabile. Jokic ed Embiid protagonisti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 31 dicembre 2024 - Neanche Golden State riesce a frenare la corsa di. I Cavaliers si impongono sul parquet degli Warriors con il punteggio di 113-95 e ottengono la 28esima vittoria stagionale, confermandosi la franchigia con il miglior record della lega. Lo strappo decisivo arriva nella terza frazione, quando gli ospiti accumulano 20 punti di vantaggio e mettono al sicuro il successo, trascinati dalla coppia formata da Garland e Mitchell, che combinano per 48 punti. Dall'altra parte serata negativa per Curry, che chiude con soli 11 punti, tirando 3/11 dalla lunga distanza. Inutili per i padroni di casa le doppie doppie di Jackson-Davis (16 punti e altrettanti rimbalzi) e di Kuminga (18 punti e 10 rimbalzi). Continua a volare nella Eastern Conference anche New York, che sul campo dei Washington Wizards ottiene l'ottava affermazione consecutiva.