Mourinho ricorda | Inter-Bayern Monaco dopo un minuto già sapevo…

Joséha rilasciato un’vista al Corriere dello Sport e hato la finale di Champions League dell’.RICORDI – Joséha volutore e onorare il suo ricordo: «La tua partita più difficile in carriera? Uhi, difficile rispondere. Porto-Lazio 4-1, semifinale Uefa 2002-2003? Loro hanno segnato50 secondi e in seguito non hanno più toccato palla.2-0,unsi sapeva già chi avrebbe vinto. Manchester-Tottenham 1-6, e avrebbero potuto essere 7, 8, 9. È altrettanto complicato non trovare una partita perfetta nei miei Chelsea che hanno mangiato la Premier. Segui ancora Roma e? Non ho più visto giocare la Roma. L’, sì».tra passato all’e futuroIL PUNTO DI VISTA PERSONALE –poi lancia frecciatine, come al suo solito: «Chi critichi in questo mondo? Gli allenatori bravi che non sanno vincere, gli esperti dei social media e gente che ha potere decisionale ma che sa di calcio come io di fisica dell’atomo.