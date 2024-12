Lapresse.it - Milan, Conceiçao si presenta: “Per me il tiki taka è metterla dentro”

Il nuovo allenatore delSergiosialla stampa prima della partenza per l’Arabia Saudita, dove i rossoneri saranno impegnati in Supercoppa Italiana. Accanto all’allenatore portoghese il senior advisor Zlatan Ibrahimovic che ha spiegato i motivi dell‘esonero di Fonseca: “Non è riuscito ad avere continuità con i risultati e quando sei ili risultati sono fondamentali. La decisione dell’esonero l’abbiamo presa dopo la partita e abbiamo fatto un errore a mandarlo in conferenza: chiedo scusa a Paulo e ai tifosi”, ha detto l’ex calciatore. Ibra: “persona molto diretta, porta carattere”“Capiamo i tifosi e abbiamo rispetto, siamo i primi a non essere soddisfatti e non lo saremo finché non raggiungiamo i nostri obiettivi. La Supercoppa è uno dei nostri obiettivi.