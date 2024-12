Ilrestodelcarlino.it - La dj si racconta: "Torno per ricominciare"

Valentina Dallari è la dj che saluterà il 2025 con i bolognesi in piazza Maggiore, suonando dopo il rogo del vecchione e fino all’una. Trentun anni, bolognese, appassionata di rock ed elettronica, è tornata a vivere in città a fine 2023, dopo essere stata volto molto noto della tv nazional-popolare negli anni Dieci del Duemila e aver affrontato molte prove esistenziali, che hato in due libri e che ne hanno fatto un’attivista della salute mentale. Su Instagram ha collezionato un milione di follower, ma ammette di essersi liberata dal "giogo" virtuale. Valentina Dallari, che lei fosse bolognese si era un po’ perso tra le tante notizie che la riguardano. Perché? "Sono stata via tanto da quando avevo 22 anni, forse per questo. Una volta qualcuno ha scritto addirittura che ero una dj romana.