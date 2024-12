Lanazione.it - Il Prato carico e fiducioso aspetta il super Ravenna

Oggi va in scena l’ultimo allenamento del 2024 del. Niente amichevole per i biancazzurri nella giornata di ieri: Remedi e compagni avrebbero dovuto affrontare il Figline, ma il test è stato cancellato. Dopo la seduta odierna, ecco lo stop dal lavoro prima della ripresa in vista dell’appuntamento inaugurale del 2025, nonché del girone di ritorno del campionato. Domenica 5 gennaio (calcio d’avvio alle 14.30) arriva il, seconda forza del raggruppamento D alle spalle della capolista Forlì. Fino a questo momento, i giallorossi hanno conquistato nove successi nelle ultime 10 giornate, cambiando marcia dopo un inizio decisamente a rilento, come testimoniato dall’esordio con ko proprio di fronte al, vittorioso per 2-1 grazie ai sigilli di Marino e Giusti. La svolta è arrivata da quando Marco Marchionni ha preso il posto in panchina dell’esonerato Mauro Antonioli, sotto la cui gestione la squadra aveva ottenuto appena sette punti in altrettante uscite.