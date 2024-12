Nerdpool.it - Il DAREDEVIL di Charlie Cox sembra essere stato confermato per l’apparizione nei prossimi film sugli AVENGERS

All’inizio di questa settimana, abbiamo condiviso un’indiscrezione secondo cui ildiCox avrà probabilmente un ruolo in: Doomsday. Potrebbe trattarsi di una variante o di un ruolo chiave di supporto che mostri finalmente l’Uomo senza Paura al fianco degli Eroi più potenti della Terra.Sappiamo che Cox si sta preparando per iniziare a lavorare a: Born Again 2 prima del debutto della prima stagione il 4 marzo, ma la DFRNT Health and Fitnessaver appenal’intenzione dell’attore di unirsi al franchise degli.“Èfantastico ospitaree sua moglie, Sam Cox, alla DFRNT nelle ultime settimane!”, si legge in un post social della palestra. “si sta attualmente allenando per il suo ruolo nel prossimodi @marveldove interpreterà @”.