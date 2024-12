Agi.it - I Cattodem si organizzano, nasce "Comunità Democratica"

Leggi su Agi.it

AGI - Due eventi: uno dei cattolici dem, l'altro di Libertà Eguale. È il sintomo che qualcosa si muove nella galassia delle correnti interne al Partito Democratico. E, forse, che la pax interna di cui ha goduto Elly Schlein fino ad ora comincia a scricchiolare. A sostenerlo è qualcuno che di correnti Pd se ne intende: "Vedo in atto i soliti giochini delle correnti Pd per fare le scarpe alla Schlein", dice Matteo Renzi: "La storia del federatore, il Papa straniero.". Il riferimento dell'ex rottamatore, che il Pd lo ha guidato per quattro anni, è a Ernesto Maria Ruffini, federatore in pectore di un rassemblement cattolico. Proprio Ruffini parteciperà al convegno "Creare legami, guarire la democrazia" in programma a Milano il 18 gennaio - come anticipato dall'AGI il 10 dicembre scorso - e promosso dal senatore dem Graziano Delrio assieme ad altri nomi del partito come Pierluigi Castagnetti, Silvia Costa e Stefano Lepri.